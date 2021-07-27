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Общество27 июля 2021 9:15

В Тверской области нашли 22 снаряда времен войны

Опасные "трофеи" обезврежены
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают находить снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области продолжают находить снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области сводный отряд специалистов-пиротехников из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского Спасательного Центра МЧС России продолжают обследовать местность и находить взрывоопасные снаряды времен Великой Отечественной войны.

26 июля группой ручного разминирования на лощади в один гектар обнаружено 22 боевых снаряда: артиллерийский снаряд 100 мм, артиллерийский снаряд 20 мм, пять взрывателей к артиллерийскому снаряду, восемь минометных мин 50 мм, две ручные гранаты Ф-1, шесть ручных гранат РГД-33.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении опасного предмета в лесу, на поле или даже у себя на участке, не пытайтесь его изучить, вызывайте экстренные службы.