В центре Твери выбрали самый красивый двор

Самым красивым стал двор в Спортивном переулке Фото: администрация Твери

В Твери подвели итоги конкурса цветников среди жителей многоквартирных домов и частных домовладений в Центральном районе.

Активисты-общественники представили на суд жюри результаты своего труда - украшенные благоустроенные дворовые территории.

Глава администрации Центрального района Максим Чубуков вручил авторам лучших композиций благодарственные письма и сувениры. В числе победителей жительницы дома №2 корп. 4 по Спортивному переулку.

Во дворе жители высадили хвойные деревья, разбили цветник, установили кованый забор с музыкальными нотами. Цветники выдержаны в едином стиле. В этом году тут устроили сухой ручей и установили парковую скульптуру.

В ближайшее время будут определены победители в Заволжском, Московском и Пролетарском районах.