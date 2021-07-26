Лесной пожар потушили спасатели в Калининском районе Тверской области

Под Тверью тушили лесную подстилку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании лесной подстилки в районе деревни Дмитровское Калининского района на территории Тверского лесничества поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 26 июля.

На место пожара убыли: оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, два отделения ПСЧ-72 и отделение ПСЧ-2, сотрудники участкового лесничества, арендаторы Тверской лесохозяйственной компании и представители администрации.

- Угрозы населенным пунктам нет. Пострадавших нет., - сообщили в пресс-службе МЧС. - В 18:15 объявлена ликвидация пожара на площади 0,12 Га.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекалось 19 человек, 6 единиц техники.