Депутата Законодательного Собрания Тверской области госпитализировали с коронавирусом

Павел Королёв проходит лечение в ОКБ Фото: vk.com/korolevpv

Депутата Законодательного Собрания Тверской области Павла Королёва с обширным поражением лёгких более 50% спитализировали в Областную клиническую больницу. Об этом 25 июля сообщил депутат в соцсети.

В январе 2021 года Королёв привился от коронавируса, но до ревакцинации заболел.

Состояние парламентария врачи ОКБ оценивают сдержанно оптимистично. Возможно, именно ранее сделанная вакцина сдерживает дальнейшее развитие болезни.

В настоящее время Павел Королёв, находясь на лечении, продолжает работать в меру своих возможностей.