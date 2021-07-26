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Здоровье26 июля 2021 19:09

Депутата Законодательного Собрания Тверской области госпитализировали с коронавирусом

Павел Королёв проходит лечение в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Павел Королёв проходит лечение в ОКБ Фото: vk.com/korolevpv

Павел Королёв проходит лечение в ОКБ Фото: vk.com/korolevpv

Депутата Законодательного Собрания Тверской области Павла Королёва с обширным поражением лёгких более 50% спитализировали в Областную клиническую больницу. Об этом 25 июля сообщил депутат в соцсети.

В январе 2021 года Королёв привился от коронавируса, но до ревакцинации заболел.

Состояние парламентария врачи ОКБ оценивают сдержанно оптимистично. Возможно, именно ранее сделанная вакцина сдерживает дальнейшее развитие болезни.

В настоящее время Павел Королёв, находясь на лечении, продолжает работать в меру своих возможностей.