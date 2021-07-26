Условный пожар после разлива топлива потушили на аэродроме Мигалово в Твери

В Мигалово прошли учения с участием пожарных расчетов полка ВТА Фото: vk.com/mil

Условный пожар после разлива авиационного топлива потушили на аэродроме Мигалово в Твери. На объекте прошли учения с участием пожарных расчетов полка Военно-транспортной авиации и спасателей ГУ МЧС России по Тверской области.

- Для локализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей была использована установка комбинированного тушения пожаров "Пурга-5", - сообщает Минобороны России.

Вместе с действиями по устранению разлива топлива спасатели охлаждали фюзеляж и крыло самолета пеной и раствором пенообразователя для предотвращения возгорания.