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Общество26 июля 2021 18:27

Условный пожар после разлива топлива потушили на аэродроме Мигалово в Твери

В тренировке приняли участие спасатели МЧС и пожарные расчеты ВТА
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Мигалово прошли учения с участием пожарных расчетов полка ВТА Фото: vk.com/mil

В Мигалово прошли учения с участием пожарных расчетов полка ВТА Фото: vk.com/mil

Условный пожар после разлива авиационного топлива потушили на аэродроме Мигалово в Твери. На объекте прошли учения с участием пожарных расчетов полка Военно-транспортной авиации и спасателей ГУ МЧС России по Тверской области.

- Для локализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей была использована установка комбинированного тушения пожаров "Пурга-5", - сообщает Минобороны России.

Вместе с действиями по устранению разлива топлива спасатели охлаждали фюзеляж и крыло самолета пеной и раствором пенообразователя для предотвращения возгорания.