Условный пожар после разлива топлива потушили на аэродроме Мигалово в Твери

В Мигалово прошли учения с участием пожарных расчетов полка ВТА Фото: vk.com/mil
Условный пожар после разлива авиационного топлива потушили на аэродроме Мигалово в Твери. На объекте прошли учения с участием пожарных расчетов полка Военно-транспортной авиации и спасателей ГУ МЧС России по Тверской области.
- Для локализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей была использована установка комбинированного тушения пожаров "Пурга-5", - сообщает Минобороны России.
Вместе с действиями по устранению разлива топлива спасатели охлаждали фюзеляж и крыло самолета пеной и раствором пенообразователя для предотвращения возгорания.