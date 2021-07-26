В Тверской области мужчина облил иномарку бензином и поджег

На фигуранта завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о горящем автомобиле "Шевроле Ланос" сообщили жильцы дома по улице Заводская в Кимрах.

Машину потушили пожарные, сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего, криминалисты изъяли следы и улики.

Экспертиза установила, что причиной возгорания автомобиля стал поджог. К преступлению оказался причастен 23-летний местный житель. В полиции он рассказал, что облил машину бензином и поджег из-за личных неприязненных отношений к владельцу.

На фигуранта завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.