Ещё в одном торговом центре Твери откроется пункт вакцинации от COVID-19

В областной столице продолжается массовая вакцинация граждан от коронавируса. . Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

26 июля на заседании оперштаба региона обсуждался ход вакцинации в от коронавируса в Верхневолжье, а также открытие нового пункта вакцинации в Твери.

Уже с завтрашнего дня, с 27 июля, сделать прививку от COVID-19 без записи можно будет в торговом центре «Ямской» на улице Вагжанова в Твери.

Расписание времени работы нового пункта пока не известно.

Напомним, что в столице региона кабинеты вакцинации от коронавируса по записи открыты при семи поликлиниках различных больниц и одном медцентре.

Без записи пройти вакцинацию можно в ТЦ "РИО" на площади Гагарина, ТЦ "Вавилон" на бульваре Цанова, ТЦ "Рубин" на проспекте Калинина, Торговом парке №1 (Глобус) на Октябрьском проспекте, ТЦ "Метро" на улице Склизкова, а также в Тверском цирке.

Расписание работы и телефоны пунктов вакцинации в медучреждениях, торговых центрах и цирке доступно на сайте областного Минздрава.

По поручению губернатора Игоря Рудени в популярных у населения прививочных пунктах Верхневолжья увеличивается количество специалистов.

На сегодняшний день, насколько нам известно, это сделано только в ТЦ "РИО". Там, с 23 июля вместо одной бригады медиков работают три.

На утро 26 июля общий остаток вакцины в регионе составил более 36 тыс. комплектов. Количество доз постоянно пополняется - в регион поступают новые партии вакцины.

Для лечения зараженных коронавирусом развернута 1861 инфекционная койка.