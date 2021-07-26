Жильцы жалуются на разрушающийся дом на набережной реки Лазури в Твери

Следователи начали проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи начали проверку после жалобы жителей на разрушение дома №14 на набережной реки Лазури. По словам людей, дом представляет опасность для проживающих там граждан. Несколько раз они обращались за помощью в УК, но реакии не последовало. - С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.