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Происшествия26 июля 2021 15:35

Жильцы жалуются на разрушающийся дом на набережной реки Лазури в Твери

Следователи начали проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери следователи начали проверку после жалобы жителей на разрушение дома №14 на набережной реки Лазури. По словам людей, дом представляет опасность для проживающих там граждан. Несколько раз они обращались за помощью в УК, но реакии не последовало. - С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.