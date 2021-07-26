В Тверской области дополнительно отремонтируют трубы и модернизируют котельную

Ранее были выделены средства на ремонт 20 объектов в 15 муниципалитетах в 2021 году. Фото: ПТО

На заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен вопрос включения дополнительных объектов в программу капремонта теплосетей и котельных.

Речь идёт о ремонте труб теплопровода в Зубцове и модернизации оборудования в котельной №1 поселка Оленино.

На это выделено 8,6 млн рублей. Работы планируется завершить к октябрю 2021 года.

По информации областного правительства, ранее на капремонт объектов теплоэнергетического комплекса в Верхневолжье в 2021 году из бюджета региона было выделено свыше 95,6 млн рублей.

Средства направлены на проведение ремонта 20 объектов в 15 муниципалитетах.

На данный момент работы полностью завершены на шести объектах ЖКХ в Кашинском городском округе, Андреапольском и Оленинском муниципальных округах, Старицком и Кесовогорском районах.