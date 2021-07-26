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Здоровье26 июля 2021 12:11

В Тверской области от коронавируса вакцинировано 295 128 человек

25 июля вакцинировались 1193 человека
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 295 128 жителей Верхневолжья. 25 июля прививку сделали 1193 человека.

В регионе работает 56 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.