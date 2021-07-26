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Общество26 июля 2021 11:25

В Тверской области завершается ремонт 28 км дороги "Торжок - Осташков"

Эта трасса - одна из главных туристических магистралей в регионе
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Работы по ремонту двух участков дороги находятся в финальной стадии.

Работы по ремонту двух участков дороги находятся в финальной стадии.

Фото: ПТО

В 2021 году по отраслевому нацпроекту идет ремонт 28 км автодороги "Торжок - Осташков" на двух участках в Кувшиновском районе. На сегодняшний день завершаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает областное правительство.

За три года, с 2021-й по 2023-й, запланировано отремонтировать эту дорогу целиком. Ранее по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели 30 км трассы.

Автодорога "Торжок - Осташков" - главный туристический маршрут к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.

- Приоритетные направления дорожного ремонта в Тверской области - объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности нашего региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, - считает губернатор Игорь Руденя.

Всего по нацпроекту в этом году запланировано отремонтировать 259 км дорог.