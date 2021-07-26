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Общество26 июля 2021 11:16

Сайты по продаже оружия заблокировал суд в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Судом заблокированы запрещенные сайты Фото: архмв "КП"

Судом заблокированы запрещенные сайты Фото: архмв "КП"

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже боевого огнестрельного оружия дистанционным способом без лицензии.

Прокуратура обратилась с иском в суд с требованием о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Решение суда обращено к немедленному исполнению и направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области. Сайты заблокированы.