Сайты по продаже оружия заблокировал суд в Тверской области

Судом заблокированы запрещенные сайты Фото: архмв "КП"

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже боевого огнестрельного оружия дистанционным способом без лицензии.

Прокуратура обратилась с иском в суд с требованием о признании указанной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Решение суда обращено к немедленному исполнению и направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области. Сайты заблокированы.