Житель Тверской области незаконно изготавливал дома патроны для ружья

Мужчина изготавливал дома патроны для ружья Фото: архив "КП"

Уголовное дело было возбуждено в отношении 61-летнего жителя Краснохолмского района Тверской области. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов).

В суде установлено, что в октябре 2019 года подсудимый незаконно изготовил дома семь самодельных патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию 16-го калибра.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года со штрафом в 10 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.