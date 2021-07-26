Житель Тверской области незаконно изготавливал дома патроны для ружья

Мужчина изготавливал дома патроны для ружья Фото: архив "КП"
Уголовное дело было возбуждено в отношении 61-летнего жителя Краснохолмского района Тверской области. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов).
В суде установлено, что в октябре 2019 года подсудимый незаконно изготовил дома семь самодельных патронов к гладкоствольному огнестрельному оружию 16-го калибра.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года со штрафом в 10 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.