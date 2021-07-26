Прокуратура выявила нарушения организации питания детей в летнем лагере в Тверской области

Проверку в лагере провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в летнем оздоровительном лагере в МОУ Телятниковская ООШ.

В учреждении отсутствовали документы на бутилированную питьевую воду, подтверждающие ее происхождение, безопасность и качество; на пищеблоке посуда и инвентарь использовались без маркировки.

Заведующей районным отделом образования внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной и к административной ответственности и оштрафовано на 1000 рублей.