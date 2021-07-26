В Твери женщина через суд добилась обеспечения ребенка лекарством

Лекарство ребенку предоставлено по решению суда Фото: архив "КП"

В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась жительница и сообщила, что пятилетнему ребенку-инвалиду, страдающему редким заболеванием, решением врачебной комиссии назначен дорогостоящий лекарственный препарат определенной марки.

По закону получить лекарство они должны бесплатно. Оно необходимо по жизненным показаниям. Однако министерством здравоохранения Тверской области лекарство ребенку не было предоставлено.

По иску прокурора решением Центрального районного суда Твери на региональное министерство здравоохранения возложена обязанность по обеспечению ребенка указанным препаратом. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

- В настоящее время обеспечена поставка ребенку жизненно необходимого лекарственного препарата на сумму более 5 млн. 900 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре.