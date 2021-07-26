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Происшествия26 июля 2021 9:09

Мужчина с рюкзаком украл из магазина 16 тюбиков зубной пасты в Тверской области

Ущерб составил 2000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения Фото: УМВД России по Тверской области

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов Ржева с заявлением о краже. Работник сообщил, что из торгового зала неизвестный похитил 16 тюбиков зубной пасты. Ущерб составил более 2 000 рублей.

Подозреваемого смогли установить по камерам видеонаблюдения. На записи видно, как молодой человек складывает пасту в рюкзак. Ранее молодой человек подвергался административному наказанию за совершение мелкого хищения. 23-летний житель Ржева был доставлен в отдел полиции, где сознался, что пасту продал, а деньги потратил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на один год.