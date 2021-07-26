Мужчина с рюкзаком украл из магазина 16 тюбиков зубной пасты в Тверской области

Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов Ржева с заявлением о краже. Работник сообщил, что из торгового зала неизвестный похитил 16 тюбиков зубной пасты. Ущерб составил более 2 000 рублей.

Подозреваемого смогли установить по камерам видеонаблюдения. На записи видно, как молодой человек складывает пасту в рюкзак. Ранее молодой человек подвергался административному наказанию за совершение мелкого хищения. 23-летний житель Ржева был доставлен в отдел полиции, где сознался, что пасту продал, а деньги потратил.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на один год.