Молодая женщина и пятилетняя девочка пострадали в ДТП в Тверской области

Два человека пострадали в ДТП под Тверью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла утром, 25 июля, на 15 км автодороги Тверь-Рождествено-Завод 1 МАЯ-Ильинское в Калининском районе.

55-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», выехал на полосу встречного движения при совершении обгона автомобиля "Чери Тиго", движущегося впереди по той же полосе с включенным сигналом поворота налево, и столкнулся с ним.

По факту ДТП водители дают противоречивые показания, возбуждено административное расследование.

В аварии пострадали пассажиры "Чери" - 33-летняя женщина и 5-летняя девочка. Их доставили в больницу.