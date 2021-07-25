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Происшествия25 июля 2021 21:49

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в результате хлопка

ЧП произошло в поселке Жарковский
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области устнавливаются обстоятельства гибели мужчины

В Тверской области устнавливаются обстоятельства гибели мужчины

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сообщение о смерти мужчины в поселке Жарковский поступило в следственный отдел регионального СК России 25 июля.

Как сообщает ведомство, мужчина, 1957 года рождения, погиб на придомовой территории в результате хлопка.

Западнодвинским межрайонным следственным СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. На месте работают следователи, полиция, МЧС. Устанавливаются обстоятельства ЧП, опрашиваются очевидцы, осматривается место происшествия.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.