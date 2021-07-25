Аделина Секержицкая получила титул "1-ая Вице Мисс Талант 2021" на конкурсе "Мисс Туризм"

Аделина Секержицкая получила титул "1-ая Вице Мисс Талант 2021" Фото: vk.com/new_fashion_look

В Чебоксарах завершился конкурс красоты "Мисс Туризм России 2021". Участие в нем приняла 16-летняя красавица из Твери Аделина Секержицкая. Главную корону девушке выиграть не удалось, но она получила титул "1-ая Вице Мисс Талант 2021".

В конкурсе "Мисс Бикини России 2021" Аделина попала в топ-6.

24 июля в финале конкурса титул "Мисс Туризм России 2021" получила Полина Матрёнина из Самары, 2- место заняла Алиса Шмелева из Иваново, 3-ей стала Елизавета Дудина из Тольятти.

Напомним, что Аделина Секержицкая стала первой вице мисс Тверь 2021 на конкурсе красоты в Твери.