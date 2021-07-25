Владимир Васильев и Юлия Саранова подали документы на регистрацию кандидатами в депутаты Госдумы

Владимир Васильев и Юлия Саранова посетили областную избирательную комиссию, чтобы заявить о выдвижении своих кандидатур Фото: ПТО

В субботу, 24 июля, советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва по одномандатным округам.

- Сегодня второй этап юридических процедур, связанных с нашим участием в избирательной кампании в качестве кандидатов. Мы представили документы на регистрацию. Процедура кажется сложной, но таковы требования законодательства, которые надо соблюдать, - пояснила журналистам Юлия Саранова.

На прошлой неделе, 14 июля, Васильев и Саранова посетили областную избирательную комиссию, чтобы заявить о выдвижении своих кандидатур.

Кроме Юлии Сарановой, на депутатский мандат по 179-му избирательному округу выдвинулись еще 10 претендентов - один самовыдвиженец и представители девяти партий: «Партия Роста», «Яблоко», «Новые люди», ЛДПР, «Коммунисты России», КПРФ, «Российская партия свободы и справедливости», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

По 180-му избирательному округу, где от «Единой России» на выборы идет Владимир Васильев, кроме него, выдвинулись представители восьми партий: ЛДПР, КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые люди», «Коммунисты России», «Российская партия свободы и справедливости» и «Яблоко».

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, а также губернатора Тверской области и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.