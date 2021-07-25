В Тверской области 25 июля подтверждено 263 случая коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 25 июля, зарегистрировано 52 095 случая заражения коронавирусом. За сутки болезнь выявили у 263 человек.

Выздоровели 44 037 пациента (+136 за сутки). На карантине - 6753 человек (+127 за сутки).

Умерли 1305 человек (0).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 17 606 случаев (+98 за сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3931 (+20),

Ржев - 2736 (+23),

Вышневолоцкий городской округ - 2513 (+15),

Калининский район - 2244 (+12).

Кимры - 1922 (+4),

Торжок - 1890 (+4).

В регионе продолжается прививочная кампания. Прививку от коронавируса сделали 293 935 человек, за последние сутки – 1 590 человек.