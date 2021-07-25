"На десерты я пока могу только смотреть": легкоатлетка из Твери Дарья Клишина рассказала о жизни в олимпийской деревне в Токио

Дарья Клишина изучает окрестности олимпийской деревни в Токио Фото: vk.com/rusaf_official

Российская легкоатлетка, уроженка Твери, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Дарья Клишина 24 июля прилетела на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. И уже поделиласьпервыми впчатлениями о жизни в олимпийской деревне.

- По условиям проживания все в порядке. Нам «выдали» квартиру с четырьмя комнатами на 6 человек в 17 корпусе, где живет вся команда ОКР. Две комнаты одноместные и две комнаты на двух человек. В комнате есть холодильник, работает кондиционер. Еда в столовои мне понравилась больше, чем на Олимпии ских играх в Рио-де-Жанеи ро. Выбор есть и очень много десертов, на которые я пока могу только смотреть. Пока из спортсменов я живу одна, потому что все наши легкоатлеты приезжают позже, но уже совсем скоро прибудут первые ребята и с ними будет Анжелика Сидорова, - приводит слова Дарьи Всероссийская федерация легкой атлетики в официальной группе в соцсети.

Выступление Дарьи Клишинй состоится 1 августа. Она примет участие в квалификации в прыжках в длину. Финал соревнований - 3 августа. Для Дарьи это будет уже вторая Олимпиада в карьере.

Напомним, Олимпийские игры проходят в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Олимпиада объединила около 10 тысяч сильнейших спортсменов практически всех стран мира. Четверо из 315 российских атлетов – из Тверской области. Это легкоатлетка Дарья Клишина, мастер спорта по гребле Василиса Степанова, заслуженный мастер спорта по гребле Артем Кузахметов и мастер спорта международного класса по гребле Александр Сергеев.

24 июля экипаж Василисы Степановой вышел в олимпийский полуфинал соревнований по академической гребле. В предварительном заезде россиянки уступили только соперницам из Австралии.

Полуфиналы запланированы на 27 июля.

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