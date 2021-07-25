Жителя Твери задержали за хранение "тяжелого" наркотика

Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков Фото: архив "КП"

Полицейскими в Твери по подозрению в хранении наркотиков задержан 46-летний местный житель.

В ходе личного досмотра у мужчины оперативники обнаружили и изъяли пять свертков с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что содержимое - "тяжелый" наркотик массой 6,18 г.

Подозреваемый рассказал, что сбывать вещество не планировал и приобрет для личных нужд. Мужчина задержан, по ч. 2 статьи 228 УК РФ на него завели уголовное дело. Ведется следствие.