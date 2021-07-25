В День ВМФ Игорь Руденя обратился к военным морякам, ветеранам ВМФ в Тверской области Фото: ПТО

25 июля - День Военно-Морского Флота в России. К военным морякам, ветеранам ВМФ – жителям Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- У отечественного флота героическая история и славные традиции, в основе которых высокая боевая выучка, верность воинскому долгу и горячая любовь к Родине защитников морских рубежей. Сегодняшние поколения моряков достойно продолжают традиции предшественников, с честью выполняют свой долг, укрепляют статус России как великой морской державы, – отметил Игорь Руденя.

Имена многих выдающихся флотоводцев, первооткрывателей, героев-моряков связаны с Тверской землёй. В их числе герой Чесменской битвы лейтенант Дмитрий Ильин; защитник Севастополя в годы Крымской войны вице-адмирал Владимир Корнилов; один из руководителей обороны Севастополя и Одессы во время Великой Отечественной войны адмирал Филипп Октябрьский; Герой Советского Союза контр-адмирал Василий Быков и многие другие.