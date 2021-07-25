Участники поискового лагеря под Тверью нашли останки 21 красноармейца

Поисковики подняли останки 21 бойца Фото: ПТО

В Тверской области в военно-патриотическом лагере, названном в честь легендарного якутского снайпера, Героя Советского Cоюза Федора Охлопкова, завершилась "дальневосточная" смена. В ней приняли участие 48 студентов из ведущих вузов Дальнего Востока, а также еще 200 человек, в том числе представители «Волонтерской роты Боевого Братства».

Две недели под руководством наставников ребята проводили поисковые работы в местах Ржевской битвы и подняли останки 21 красноармейца. Один из бойцов Красной армии был награжден медалью "За отвагу". Запрос на установление данных направлен в Центральный архив Министерства обороны РФ.

- Сегодня память о героях Великой Отечественной войны тесно связывает Тверскую область и республику Саха (Якутия). В 2021 году проект "Вахта Памяти. Ржев – Дальний Восток" получил грант Президента Российской Федерации. Этот факт подтверждает огромное значение работы по сохранению исторической правды о великом подвиге советских воинов, отстоявших независимость Родины, подаривших свободу странам Европы, - отметил в обращении к поисковикам губернатор Игорь Руденя при открытии смены.

На поисковых практикумах участники также нашли бронелист от танка Т-34, остатки полевой кухни, снаряды. При этом практически все студенты в поисковых работах участвовали впервые.