Следственный комитет заинтересовался обстоятельствами гибели мужчины на пожаре в Рамешковском районе Тверской области

На месте трагедии. Фото СУСК по Тверской области.

В деревне Слободиха Рамешковского района Тверской области произошёл пожар. Горел бревенчатый дом на одного хозяина.

После пожара начался разбор конструкций и было обнаружено тело 80-летнего мужчины.

Следователи Бежецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей.

После проведения всех экспертиз, будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.