Мужчина из Лихославля украл золотые украшения у бывшей жены и сбежал в Карелию

Мужчина обокрал бывшую жену. Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию Лихославля пришла 42-летняя местная жительница и рассказала, что у неё украли золотые украшения на 50 000 рублей.

Полицейские на месте выяснили, что драгоценности женщина хранила в серванте. Были украдены четыре кольца и две пары серёжек.

После исследования отпечатков пальцев и возможных мест сбыта золота, полицейские установили, что кражу совершил 49-летний бывший муж пострадавшей. Он безработный и нуждался в средствах.

Перед кражей он пришёл навестить их общего ребёнка. В этот-то момент он и украл украшения, после чего немедленно уехал в Карелию.

Когда его поймают и он предстанет перед судом, мужчина может быть осуждён на пять лет лагерей.