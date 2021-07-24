Мужчина из Лихославля украл золотые украшения у бывшей жены и сбежал в Карелию

Мужчина обокрал бывшую жену.
Фото: Олег ХАДАЕВ
В полицию Лихославля пришла 42-летняя местная жительница и рассказала, что у неё украли золотые украшения на 50 000 рублей.
Полицейские на месте выяснили, что драгоценности женщина хранила в серванте. Были украдены четыре кольца и две пары серёжек.
После исследования отпечатков пальцев и возможных мест сбыта золота, полицейские установили, что кражу совершил 49-летний бывший муж пострадавшей. Он безработный и нуждался в средствах.
Перед кражей он пришёл навестить их общего ребёнка. В этот-то момент он и украл украшения, после чего немедленно уехал в Карелию.
Когда его поймают и он предстанет перед судом, мужчина может быть осуждён на пять лет лагерей.