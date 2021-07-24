Мужчина из Осташкова распивал алкоголь с юной девушкой и остался без 5000 рублей

Подозреваемая воспользовалась карточкой мужчины. Фото: Олег ХАДАЕВ

34-летний житель Осташкова пришёл в полицию с жалобой на пропажу 5000 рублей, которые хранились на его банковском счёте.

Опросив потерпевшего, подозрение упало на 23-летнюю девушку, тоже жительницу Осташкова.

В ходе разбирательства девушка рассказала, что они вместе распивали алкоголь в квартире мужчины.

В какое-то время ухажёр уснул. А девушке было не до сна и она, взяв карту мужчины и его телефон, перевела себе 5000 рублей, после чего покинула приятеля. Но тот решил обратиться в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту кражи. Теперь суд будет решать, были ли эти 5000 благодарностью от мужчины, или это действительно кража.