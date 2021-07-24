Противостояние медиков и болезни продолжается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тверской области на 24 июля 6626 человек с коронавирусом находятся на больничном. Это +87 человек к предыдущим суткам.

Всего же заболевших за сутки выявлено 264 человека, или 51832 с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Скончалось за сутки 6 человек, 1305 за всё время.

Выздоровел за последние 24 часа 171 человек. Общее число излечившихся за минувшие сутки составило 43901 человек.

Последняя цифра весьма условная, так как здесь учитываются и те, кто болел и выздоравливал по второму и, даже, третьему разу.