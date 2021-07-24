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Происшествия24 июля 2021 9:59

Санитарный вертолёт МЧС России эвакуировал в Тверской области ребёнка в Детскую областную больницу

Спасение происходило ночью
Олег ХАДАЕВ
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КА-32 МЧС России.

КА-32 МЧС России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июля в 0:15 на аэродром «Змеёво» приземлился санитарный вертолёт КА-32 МЧС России. Он срочно доставил в Тверь из Бельского района ребёнка, которому потребовалась неотложная помощь.

Спасательная операция началась в 21:02 23 июля. Вертолёт с медиками на борту отправился к ЦРБ Бельского района, это 221 километр по прямой только в одну сторону.

Через четверть часа после полуночи ребёнок на реанимобиле был отправлен в Детскую областную клиническую больницу.

О состоянии несовершеннолетнего пациента ничего не сообщается.