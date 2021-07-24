ФК «Тверь» принимает футболистов из Забайкалья

Для тверских футболистов читинцы - не новый соперник. Фото: ФК "Тверь"

Сегодня, 24 июля, футбольный клуб «Тверь» принимает футболистов из Забайкалья — ФК «Чита» в рамках чемпионата Олимп-Первенства России II дивизиона ФНЛ. Игра пройдёт на городском стадионе «Юность».

Начало встречи в 16:00.

Билеты продаются только онлайн для интернет-пользователей. Стоимость 150 рублей. Дети до семи лет с сопровождающими проходят бесплатно.

Напомним, для ФК «Тверь» это вторая игра сезона. Первую наши футболисты выиграли у клуба из Одинцово, Московской области, ФК «Красава» со счётом 3:1. «Красава» - это клуб созданный в 2020 году экс-футболистом и ныне блогером Евгением Савиным.

Для ФК «Чита» нынешняя игра первая. Кстати, забайкальские футболисты, в отличие от нашего клуба, это государственная команда, учреждённая администрацией Забайкальского края.

Читинцы заняли в прошлом сезоне 14 место, в отличие от тверичан, получивших в первом сезоне бронзу.