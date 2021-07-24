Фермер в Тверской области может быть оштрафован за отсутствие ковриков у коров

Коровы без ковриков - нарушение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бологовском районе Тверской области проверяли, как в крестьянско-фермерском хозяйстве содержатся коровы. Проверку проводило Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям совместно с Бологовской межрайонной прокуратурой.

Было проверено две молочно-товарные фермы, в которых живут 410 коров.

В итоге обнаружено, что при въездах на территории обеих ферм и при входах во дворы отсутствуют дезинфекционные барьеры и коврики.

Ещё установлено, что не проведены лабораторные исследования воды, сена, сенажа и комбикорма, которым поят и кормят коров.

Решение о дальнейшей судьбе фермера и его коров будет принимать прокуратура.