Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика23 июля 2021 20:07

В Тверской области предоставят участки для строительства фермы, турбазы и завода

Об этом сообщило областное правительство
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Конаковском районе планируют открыть ферму по выращивания молодняка коров молочных пород.

В Конаковском районе планируют открыть ферму по выращивания молодняка коров молочных пород.

Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 23 июля провел заседание межведомственной комиссии при областном правительстве по земельным отношениям. Рассматривался вопрос выделения участков под реализацию крупных инвестпроектов.

В Конаковском районе на территории деревни Ручьи планируется строительство фермы по выращиванию племенного молодняка молочных пород коров.

В Заволжском районе Твери планируется реализация проекта по расширению производства стекольного завода.

Общий объем инвестиций в эти проекты - свыше 1,1 млрд рублей, планируется создание 35 новых рабочих мест.

Также на заседании принято решение о предоставлении земельного участка под стройку турбазы с арочными домиками для отдыха в Кашинском городском округе.