В Тверской области предоставят участки для строительства фермы, турбазы и завода

В Конаковском районе планируют открыть ферму по выращивания молодняка коров молочных пород. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 23 июля провел заседание межведомственной комиссии при областном правительстве по земельным отношениям. Рассматривался вопрос выделения участков под реализацию крупных инвестпроектов.

В Конаковском районе на территории деревни Ручьи планируется строительство фермы по выращиванию племенного молодняка молочных пород коров.

В Заволжском районе Твери планируется реализация проекта по расширению производства стекольного завода.

Общий объем инвестиций в эти проекты - свыше 1,1 млрд рублей, планируется создание 35 новых рабочих мест.

Также на заседании принято решение о предоставлении земельного участка под стройку турбазы с арочными домиками для отдыха в Кашинском городском округе.