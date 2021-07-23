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Политика23 июля 2021 19:34

В правительстве Тверской области обсудили безопасность в Единый день голосования

Совещание провел губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Собравшиеся обсудили безопасность в Единый день голосования 19 сентября 2021 года

Собравшиеся обсудили безопасность в Единый день голосования 19 сентября 2021 года

Фото: ПТО

23 июля губернатор Игорь Руденя провел в режиме видеоконференцсвязи заседание постоянно действующего Координационного совета по обеспечению правопорядка в Тверской области. В нем приняли участие главы муниципалитетов. Собравшиеся обсудили безопасность в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

- Необходимо заблаговременно подготовить избирательные участки для их штатной работы. Это касается электроснабжения, наличия средств индивидуальной защиты с учетом непростой эпидемиологической ситуации. Важно обеспечить комплексную безопасность жителей области, – сказал Игорь Руденя.

На каждом избирательном участке, по поручению губернатора, будут дежурить медицинские бригады, будет обеспечено строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Избиратели пройдут бесконтактную термометрию, помещения будут регулярно дезинфицировать, нанесут разметку для безопасной дистанции, сформируют запас средств индивидуальной защиты.

Следить за соблюдением общественного порядка на участках будут 1200 сотрудников регионального УМВД, Росгвардии, волонтеров.

Напомним, 19 сентября будет открыто 1 172 постоянных и временных избирательных участка во всех муниципалитетах. Предусмотрены 22 избирательные кампании с замещением 239 мандатов.