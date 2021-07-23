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Здоровье23 июля 2021 15:42

В Твери в пункте вакцинации в ТЦ «РИО» теперь работает три бригады медиков

Об этом сообщило областное правительство
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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Пункт вакцинации в "Рио". Фото: ПТО

Пункт вакцинации в "Рио". Фото: ПТО

С 23 июля по поручению губернатора Игоря Рудени увеличено количество медиков в пункте вакцинации в торговом центре «РИО» в Твери. Там теперь вместо одной бригады работает целых три.

Вопросы вакцинации населения от COVID-19 рассмотрены сегодня на заседании оперативного штаба.

Игорь Руденя указал на необходимость усилить медиками и другие востребованные у жителей региона прививочные пункты.

Кроме того, губернатор поручил Минздраву региона проработать вопрос по разделению потоков граждан: тех, кто делает прививку впервые и тех, кто завершает вакцинацию вторым компонентом.

Всего в регионе прививку от коронавируса сделали 288 019 жителей.

Сейчас привиться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

По информации от областного правительства, в регионе в ковидных госпиталях развернута 1861 инфекционная койка.