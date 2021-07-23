В Твери в реке Тьмака утонул мужчина

В Твери в реке утонул мужчина Фото: администрация Твери
В реке Тьмака в Твери жители заметили на поверхновтси воды труп мужчины.
Видео в группе "Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)" в соцсети выложили очевидцы.
Под постом подписчики возмутились увиденным и посоветовали автору вызвать скорую и полицию, а не снимать на телефон сомнительные видео. Другие предположили, что в реке плавает не человек, а манекен.
В полиции уточнили, что в водоеме действительно утонул мужчина. Его личность пока не установлена. Признаков криминальной смерти нет.