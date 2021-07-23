22 июля 2021 года ушла из жизни Арсеньева Валентина Ивановна, руководитель аудиторской компании ООО «Аудит-Баланс»

Арсеньева Валентина Ивановна

Боль и скорбь переполняет сердца всех её сотрудников, всех тех, кто с ней работал на протяжении её профессиональной деятельности.

Арсеньева Валентина Ивановна была мудрым и искренним человеком, оптимистом, всегда была готова прийти на помощь в любой ситуации, поддержать и делом, и советом, и просто своей замечательной улыбкой, и позитивным настроем.

Светлая память нашей любимой и уважаемой Валентине Ивановне!!!

Валентина Ивановна родилась в Одесской области и с детства мечтала заниматься экономикой и юриспруденцией. В 1978 году окончила Всесоюзный заочный финансово-экономического институт по специальности “Финансы и кредит”. Её трудовой путь начался с должности главного бухгалтера. В дальнейшем, она стала финансовым директором и руководителем.

Валентина Ивановна работала на таких известных тверских предприятиях, как “Производственно-транспортное управление “Тверьстройтранс”, “ЗАО “Тверской завод ЖБИ №2”. С 2011 года стала уполномоченным экспертом Московской аудиторской палаты.

Прощание с Арсеньевой В.И. пройдёт в субботу 24 июля 2021 г в 09:15 в дер. Николо-Малица на старом кладбище, отпевание в 9:30 на кладбище.