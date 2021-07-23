В "Юности" перекроют проезд до поликлиники на время ремонта в Твери

В Твери перекроют участок улицы Седова Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери в микрорайоне "Юность" на время ремонта перекроют проезд до поликлиники №2. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Движение и парковка транспорта будут запрещены с 00:00 часов 24 июля до 23:00 вечера 8 августа по проезду от улицы Седова в сторону поликлиники №2 ГБУЗ "Горбольница №3" до улицы Артюхиной.

Работы будет выполнять АО "АБЗ-Дорстрой". На участке будет обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы.