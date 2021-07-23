Почти 2000 правонарушителей задержали росгвардейцы на улицах Тверской области

В Росгвардии подвели итоги за полгода работы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Управлении Росгвардии по Тверской области подвели итоги за шесть месяцев работы.

С начала 202 года экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 9090 выездов по сигналу "Тревога". Пресечено более 380 правонарушений в отношении охраняемого имущества юридических и физических лиц.

Патрули задержали на улицах 1850 правонарушителей и доставили в полицию. В отношении 1811 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено 39 уголовных дел.

С участием сотрудников вневедомственной охраны Тверского Управления Росгвардии раскрыто 56 преступлений. Хищений с охраняемых объектов не допущено.