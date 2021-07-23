В автобусах Ржева Тверской области раздают защитные маски пассажирам

Пассажирам раздают маски в автобусах Фото: ПТО

23 июля в Ржеве стартовала акция по раздаче защитных масок. Средства индивидуальной защиты раздают в автобусах «Транспорта Верхневолжья».

Акция стартовала в 9:00. Она проходит на маршруте №1 «Мебельный комбинат – Ржев-2». Планируется, что контролеры раздадут 1000 масок.

Ранее акции по раздаче масок проходили в Твери.

Напомним, что обязательный масочный режим на территории Тверской области был введен с 12 октября 2020 года. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) необходимо при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.