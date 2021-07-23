18-летний вандал разбил уличные фонари в райцентре Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился глава местной администрации и сообщил, что ночью камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный разбил уличные шары-светильники. Ущерб за пять фонарей составил 10 000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На подозреваемого составили ориентировку.

По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний житель Западной Двины. В полиции молодой человек рассказал, что был пьян, поругался с девушкой, со злости разбил фонари и скрылся.

По статье "Вандализм" возбуждено уголовное дело.