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Происшествия23 июля 2021 13:49

18-летний вандал разбил уличные фонари в райцентре Тверской области

Инцидент произошел в Западной Двине
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился глава местной администрации и сообщил, что ночью камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный разбил уличные шары-светильники. Ущерб за пять фонарей составил 10 000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На подозреваемого составили ориентировку.

По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний житель Западной Двины. В полиции молодой человек рассказал, что был пьян, поругался с девушкой, со злости разбил фонари и скрылся.

По статье "Вандализм" возбуждено уголовное дело.

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Вандал разбил уличные фонари в Западной Двине
Вандал разбил уличные фонари в Западной Двине