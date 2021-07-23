Активисты ОНФ просят ограничить доступ в заброшенный детский сад в Тверской области

Вход в здание неограничен Фото: onf.ru

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тверской области выявили опасное здание заброшенного детского сада в поселке Орша.

Здание полностью отрезано от всех коммуникаций. Стены и фасад потрескались и местами обрушились, разваливаются крыша и перекрытия. Тем не менее, доступ в здание не ограничен.

Вблизи находится жилой многоквартирный дом. Жители сообщают, что здание привлекает подростков и маргиналов, неодократно там происходили пожары.

- Вокруг разрушенного здания образовалась несанкционированная свалка бытового мусора. Если не принять мер, ситуация будет только усугубляться. Мы считаем, что для обеспечения безопасности необходимо закрыть доступ в здание и установить ограждение вокруг него, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Тверской области Евгений Калекин.

Информация о здании передана в прокуратуру и администрацию Калининского района.

О потенциально опасных объектах общественники просят сообщать и жителей региона на почту регионального отделения ОНФ: 69region@onf.ru. В сообщении необходимо указать адрес объекта и приложить фото здания.