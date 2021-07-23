Следователи проверяют информацию о детях, которые играли в заброшенном ДК в Вышнем Волочке Тверской области

Следователи проводят проверку
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту угрозы жизни несовершеннолетним.
В ведомство поступил сигнал о том, что несовершеннолетние играют в разрушенном доме культуры в Вышнем Волочке. Жители пеживают, что дети могут получить травмы.
Здание неоднократно горело, находится в аварийном состоянии, внутри разбросан мусор. Вход в него никак не ограничен. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.