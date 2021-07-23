"Контроль трезвости" состоится в выходные Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области состоится профилактический рейд "Контроль трезвости". В период с 23 по 25 июля на улицах областной столицы будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.