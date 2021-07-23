В Тверской области продолжается строительство речного порта в Завидово

Завершить строительство порта должны в 2022 году. Фото: ПТО

В особой экономической зоне «Завидово» в Конаковском районе подрядчик приступил ко второму этапу строительства речного порта в устье реки Шоша. Он будет рассчитан на 816 заходов судов в год и среднегодовой пассажиропоток в 204 тысячи человек.

Строительство порта ведется в рамках создания туристического кластера «Волжское море». Стройка стартовала в прошлом году и разделена на несколько этапов.

На первом устраивается причал длиной свыше 790 метров, создается акватория порта и укрепляется берег.

Второй этап предусматривает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, связи, электро-, газо- и теплоснабжения.

Третий - строительство автодороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша. Предусмотрено устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово».

13 июля губернатор Игорь Руденя представил в Твери Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину проекты ОЭЗ «Завидово».

Глава региона рассказал, что развитие территории ведется совместно с компанией «Агранта» и ВЭБ РФ:

- Уже действует гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. - Замечательный результат, - оценил проект Михаил Мишустин. - Те национальные цели развития, которые поставил перед нами Президент Владимир Путин, в том числе создание комфортной среды, предполагают удобство маршрутов, транспорта, хорошую инфраструктуру. Поддержим развитие кластера в Завидово.

Как сообщило областное правительство, порт планируют открыть к 1 ноября 2022 года.