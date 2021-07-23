Жители дома №52 по улице Склизкова в Твери пожаловались на горы строительного мусора во дворе

Жители пожаловались на неубранный мусор и деревья Фото: минприроды Тверской области

Жители домов №52 и 50 по улице Склизкова в Твери пожаловались на свалку крупногабаритных отходов строительного мусора и неубранные ветки и стволы от спиленных деревьев.

- Большое дерево упало от ветра больше двух недель назад, рабочие его распилили, но ветки и стволы остались валяться во дворе, мешали ходить и ставить машины, - рассказала жительница дома №50.

Управляющая компания не принимала меры по уборке придомовой территории.

К месту свалки приехали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. Через три часа после выезда мусор и сваленные ветки были убраны, а крупногабаритные отходы вывезены региональным оператором.