В Твери ушел из жизни почетный работник здравоохранения Анатолий Яковлевич Белорусов

Анатолий Яковлевич Белорусов скончался на 81-м году жизни Фото: областной минздрав

21 июля 2021 года ушел из жизни почетный работник здравоохранения региона Анатолий Яковлевич Белорусов. Ему было 80 лет. Некролог опубликовал областной минздрав.

Анатолий Яковлевич родился в Новгородской области. Окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности "стоматология".

За 46 лет профессиональной деятельности в области медицины он прошёл путь от фельдшера Советской Армии до заведующего ортопедическим отделением стоматологической поликлиники облздравотдела. Около 22 лет, начиная с 1990 года, возглавлял Областную стоматологическую поликлинику.

Под его контролем находилась работа всех районных стоматологов области, разработка методических рекомендаций и пособий, проверка и анализ работы стоматологической службы, организация и проведение семинаров и конференций.

Большое внимание он уделял внедрению современных технологий в практику работы поликлиник города и области. Являлся вице-президентом Тверской стоматологической ассоциации и членом совета общероссийской стоматологической ассоциации.

В 2000 году был награжден благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации и нагрудным знаком "За заслуги в развитии Тверской области"; в 2002 году присвоено Почётное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", в 2011 году - звание "Почетный работник здравоохранения Тверской области".

Прощание состоится 23 июля в 10:00 возле морга горбольницы №7.