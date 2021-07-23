В Твери дети подхватили опасный вирус после купания в фонтане в "Южном"

В Твери выявлены случаи энтеровируса у детей Фото: областной минздрав

Жители Твери активно обсуждают в соцсетях опасный энтеровирус, которым заболели дети. Тревожная новость появилась в паблике "Осторожно, Тверь!".

Родители отмечают, что многие дети тяжело заболели после купания в фонтане в микрорайоне "Южный", который установлен в новом парке. В жару народу там было много, дети бегают раздетые, пьют воду из фонтана.

У многих наблюдаются схожие симптомы - температура, рвота, сыпь и боль в горле. Кто-то путает вирус с розеолой, а кто-то привез его с отдыха и купание в фонтане оказалось не при чем.

- Энтеровирусы - это целый род вирусов, и людям он давно известен. У них достаточного много путей распространения: пищевой, воздушно-капельный, водный. Последний - основной. Эти вирусы циркулируют вокруг нас круглый год и проявляют большую активность в весенне-летний сезон. Обезопасить себя на 100 % от них нельзя. Можно сказать, что встретить их легче в стоячей воде, чем проточной. Самолечением заниматься не надо. Обратитесь к врачу, - прокомментировал ТИА доцент Тверского государственного медуниверситета и главный внештатному специалист Минздрава Тверской области по инфекционным болезням у детей, к.м.н. Андрей Никифоров.