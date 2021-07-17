Открытый перелом колена получил велосипедист, которого сбила машина в Твери

Велосипедиста сбила машина, поворачивавшая на заправку на Петербургском шоссе. Фото: УГИБДД по Тверской области.

ДТП произошло в Заволжском районе Твери, на Петербургсокм шоссе у дома 1 (это здание автозаправочной станции). Водитель за рулём "Киа Оптима" поворачивал налево, на заправку. Он не пропустил велосипедиста, двигавшегося в прямом направлении ему навстречу и имевшего преимущество.

В результате аварии велосипедист, молодой мужчина 25 лет, получил открытый перелом левого колена. Его госпитализировали.

По первоначальной информации, оба участника аварии были трезвы. Позже в отделе ГИБДД по городу Твери уточнили, что у водителя авто имелись признаки алкогольного опьянения.