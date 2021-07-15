В Тверской области бродячая собака покусала четырехлетнюю девочку

Бродячая собака набросилась на ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧП произошло в посёлке 1-е Мая Конаковского района 14 июля. Бродячая собака набросилась на четырехлетнюю девочку, ребенок получил рану левой щеки и был доставлен в хирургическое отделение ДОКБ Твери.

- Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В ходе доследственной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.